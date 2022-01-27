الخميس 24 جمادى الآخرة 1443 ﻫ - 27 يناير 2022 |
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بالفيديو: راغب علامة وسعد المجرد “صايعين”؟

منذ 3 ساعات
راغب علامة سعد المجرد

راغب علامة سعد المجرد

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التقى الفنان اللبناني راغب علامة بصديقه الفنان المغربي سعد المجرد في دبي واجتمعا سوياً على العشاء في أحد المطاعم.

ووثق راغب هذا اللقاء عبر صفحته الرسمية على موقع للتواصل الاجتماعي وشاركه مع محبيه على طريقة الفيديو.

وقال فيه متوجهاً للمجرد: “مش عارف مين الصايع أكثر أنا ولا هو، أنا مسميه سعد الصايع”، ليرد سعد لمجرد قائلاً: “والله أنا من خبرتي المتواضعة راغب مش صايع”.

إشارة إلى أن راغب علامة يستعد لإحياء حفلين غنائيين في الولايات المتحدة الأمريكية بمناسبة عيد الحب، الأول في مدينة أورلاندو بفلوريدا يوم 13 شباط المقبل، والثاني في مدينة لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا بتاريخ 19 شباط.

أما سعد لمجرد فكان أطلق مؤخرا أغنية “يا عيوني” من كلمات محمد المغربي، وألحان مهدي مزين، وموسيقى طارق لحجيلي ومادارا، وقام بتصميم الفيديو محمد حميم، والتي حققت نسب مشاهدة مرتفعة تصدرت بها “الترند” في بعض الدول العربية، وذلك بعدما حققت قرابة 4 ملايين مشاهدة في 72 ساعة فقط.

 

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