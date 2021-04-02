بالفيديو: رامز جلال يوجه رسالة خاصة ... هذا ما جاء فيها

حرص الفنان المصري رامز جلال، على توجيه رسالة خاصة، اليوم الجمعة.

علق رامز جلال على بدء الترويج لمسلسل “ضل راجل”، من بطولة شقيقه الأكبر الفنان ياسر جلال، الذي سينافس في موسم دراما شهر رمضان 2021.

وشارك رامز جلال عبر حسابه الرسمي على موقع “تويتر”، الأغنية الدعائية للمسلسل التي طرحت اليوم الجمعة، وهي من أداء الفنان المصري أحمد سعد.

وغرد رامز جلال لشقيقه بهذه المناسبة قائلا: “ربنا يكرمك ياخويا ويتمهالك علي خير ويكملها بالستر”.

يشار إلى أن الفنان ياسر جلال أصبح من الوجوه المعتمدة في دراما شهر رمضان، بعد تحقيق مسلسلاته نجاحا كبيرا خلال السنوات الأخيرة، بداية من “ظل الريس” و”رحيم” و”الفتوة”.

ومسلسل “ضل راجل” من تأليف أحمد عبد الفتاح، ومن إخراج أحمد صالح، ويشارك في بطولته الفنانة اللبنانية نور ونيرمين الفقي ومحمود عبد المغني وإنعام سالوسة وأحمد حلاوة وإيهاب فهمي.

ويجسد جلال في أحدث المسلسل دور أب يسعى لاسترداد حق ابنته التي تم إيداعها في المستشفى.

​من ناحية أخرى، ينتظر رامز جلال عرض النسخة الجديدة من برنامجه للمقالب خلال شهر رمضان، على شاشة فضائية “إم بي سي مصر”، والذي يزعم أنه يحمل اسم “رامز مريض نفسي”.

وذكرت تقارير أن الفنان أحمد سعد سيكون من بين ضحايا برنامج مقالب رامز جلال الجديد، الذي تم تصويره في المملكة العربية السعودية.