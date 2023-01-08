بالفيديو.. رجاء خاص من سلطان الطرب لمحبيه قبل دفن وديع جورج وسوف

توجه الفنان جورج وسوف بطلب خاص لأهالي منطقة “كفرون”، مسقط رأسه، في سوريا، قبل دفن نجله “وديع” الذي توفي في عملية جراحية الجمعة في أحد مشافي بيروت.

ونشر وسوف مقطعا قصيرا عبر حسابه في فيسبوك أثناء توجهه بالسيارة نحو قريته وقال فيه :

“لي رجاء كبير عنكم. ما حدى (لا أحد) يطلق نار ولا حتى رصاصة واحدة” خوفا من “أي حدى تاني لاسمح الله يناذى (تعرض أي شخص آخر للأذى). أي حدى يحصله شيء سيكون جرح غائر”.

ووصل جثمان “وديع” إلى كنيسة القديس نيقولاوس للروم الأرثوذكس في الأشرفية، الأحد، ليرفعه المحبون أمام الكنيسة ويراقصونه على وقع أغاني والده وصولا الى داخل الكنيسة، في ظل صراخ وبكاء أهله ومحبيه.

وتم حمل الجثمان ونقل إلى بلدة كفرون في سوريا، حيث تقام له الصلاة قبل دفنه في مدافن العائلة.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا يظهر لحظة تأثر وسوف باكياً: “راح الغالي، راح. راح وديع يا أم وديع (..)”، وترد زوجته متأثرة خلال العزاء: “يا حبيب أم وديع”.