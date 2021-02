بالفيديو.. ردة فعل ميركل بعد اكتشافها عدم ارتدائها الكمامة

التقطت عدسات الكاميرا ردة فعل المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بعد اكتشافها عدم ارتدائها الكمامة عقب كلمتها أمام البرلمان الألماني.

وحصد مقطع الفيديو المصور ملايين المشاهدات على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت ميركل تلقي كلمتها أمام البرلمان الألماني يوم 11 فبراير/شباط، واضعة كمامتها أمامها لتنهي كلمتها وتذهب للجلوس في مقعدها، فتفاجأ بنسيانها الكمامة على منصة التحدث.

وهرعت ميركل إلى العودة إلى المنصة مرة أخرى لتضع الكمامة في مشهد طريف.

Very few people know that for a long 10 seconds Europe was on the verge of collapsing pic.twitter.com/P7DgZlYedP

— Karol Gotfryd, certified contrarian indicator (@GotfrydKarol) February 15, 2021