الأثنين 17 محرم 1444 ﻫ - 15 أغسطس 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بالفيديو: رد "صاعق" من موظفة بعد تحرش مديرها بها

17 - أبريل - 2021
موظفة صينية تضرب مديرها في العمل

موظفة صينية تضرب مديرها في العمل

A A A
طباعة المقال

كشف مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، قيام موظفة في الصين، بضرب مديرها في العمل، بعد أن تحرش بها أكثر من مرة.

وظهر في الفيديو الذي نشرته صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، موظفة تضرب مديرها بالعمل بممسحة، كما أنها قذفته بكتب، وبدلو ماء.

وحسبما ذكرت الصحيفة البريطانية، فإن الشابة التي تم تعريفها على أنها “تشو”، ردّت على تحرش مديرها “وانغ”، ونشرت الفيديو على منصة “ويبو” الصينية.

وأشارت وسائل إعلام صينية إلى أن الرجل الذي ظهر في الفيديو وهو يتلقى الضربات، يشغل منصب نائب مدير دائرة متخصصة بمكافحة الفقر في مقاطعة هيلونغجيانغ.

وأوضحت تلك الوسائل، أن المدير اعتذر للموظفة، مبينا أن الرسائل النصية التي وصلتها، كانت مجرد مزحة، وبأنه لم يكن يقصد التحرش بها.

ووفق موقع “آسيا ون” الإخباري، فقد تقدمت الموظفة الظاهرة في الفيديو ببلاغ للشرطة ضد مديرها، وأن تحقيقا أجري بالواقعة توصل إلى إدانة “وانغ” بالتحرش وعدم الانضباط، واتخاذ قرار يقضي بفصله عن العمل، وذلك بحسب “سكاي نيوز”.

    المزيد من منوعات

    كريستيانو رونالدو.
    كريستيانو رونالدو يغيب عن التشكيل التاريخي للدوري الإنجليزي
    عنصران من الشرطة اليابانية
    غفا على الطريق.. شرطي ياباني يُضيع ملفّات تحقيق تخصّ 400 شخص
    برناردو سيلفا
    مان سيتي يصدم أحلام برشلونة في ضم برناردو سيلفا

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    الدولار والليرة اللبنانية
    دولار السوق السوداء يقترب من رقم قياسي جديد!!
    هادي مطر منفذ الهجوم على سلمان رشدي
    بالصور: هذا ما وجد بحساب اللبناني هادي مطر الذي طعن سلمان رشدي!!
    علم ميليشيا حزب الله
    رأس الحزب في صالات بيع التسويات... هل تخلّى الأسد عن نصرالله؟