بالفيديو – رسالة نارية من ماجدة الرومي في قصر القبة لبيروت: “غريب أمر هالشعب”

لم تستطع ماجدة الرومي حبس دموعها عند الغناء لبيروت، في مشهد مؤثر جعل الجميع يتعاطف معها ومع ما يمرّ به لبنان من محن وأزمات.

وقالت عن الشعب اللبناني في بداية حفلها بعد تحية ألقتها للشعب المصري الحبيب ومصر الحبيبة: ” غريب أمر هالشعب شو ما اندبح بيرجع بيوقف، ولا يوم كسر جناحه اليأس.النا حق بالسيادة والحرية والاستقلال. نحنا مش شعب خلقنا تا نموت، نحن خلقنا تا نعيش، ونحنا شعب بيستحق كل أوسمة الحرية”.

وقدمت ماجدة الرومى العديد من الأغنيات، ومنها “احلف بسماها وبترابها” والتى غنتها وهى ممسكة بعلم مصر.

وقبل أن تبدأ ماجدة الرومى فقرتها، عبرت عن سعادتها بالحدث العالمى الخاص بنقل المومياوات الملكية من المتحف المصرى بالتحرير إلى المتحف القومى للحضارة المصرية بالفسطاط. وقالت ماجدة: “بكرة لما يمر موكب الملوك هينحنى العالم لمصر”.

ويصاحب ماجدة الرومى فى الحفل المايسترو المصرى نادر عباسى وأوركسترا الاتحاد الفيلهارمونى. ويعد حفل قصر القبة أولى الحفلات التى تحييها ماجدة الرومى فى 2021.