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بالفيديو: رصد أسماك وحشية في نهر فلوريدا!

7 - مارس - 2021
اسماك

اسماك

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أعلنت صحيفة “نيويورك بوست” الأمريكية، عن رصد نوع من الأسماك الوحشية “أرابيما” في أحد أنهار ولاية فلوريدا.

قال جوش كونستانتين، صياد الأسماك، للصحيفة: “إن أرابيما حيوان مفترس موجود في نهر الأمازون يمكن أن يزن مئات الكيلوغرامات، لا أستطيع أن أتخيل أنه مفيد لنظامنا البيئي”.

وتم رصد أرابيما ميتة الشاطئ مؤخرًا في متنزه جايسي في كيب كورال، على ضفة نهر كالوساهاتشي، الذي يمتد من بحيرة أوكيشوبي غربًا إلى خليج المكسيك، حسبما قال الحارس.

أرابيما، هي واحدة من أكبر الأسماك المفترسة في العالم، حيث يقال إنه لا يمكن اختراقها مثل الدروع، بحسب الصحيفة.

​أكدت لجنة فلوريدا للأسماك والحياة البرية ظهور الأرابيما، لكنها أصرت على أنها صدفة نادرة، وختمت الصحيفة: “لا يوجد دليل على أن الأرابيما قد تكاثر في البرية في فلوريدا، لذلك نحن مطمئنون”، وذلك بحسب “سبوتنيك”.

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