بالفيديو: رصد جسم غامض في السماء فوق سان دييغو الأميركية والسكان قلقين !

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تم رصد جسم غامض في السماء فوق سان دييغو الأميركية، ونتيجة لذلك كان السكان المحليون في مدينة كاليفورنيا قلقين من أنهم مراقبون من قبل الكائنات الفضائية.

ووفقا لصحيفة “اكسبرس”، تمكن أحد سكان سان دييغو من التقاط صورة لما اعتبره جسم غامض، أو على الأقل مركبة فضائية متخفية.

ويمكن رؤية سحابة مستديرة غريبة تشبه صحن طائر كلاسيكي. على الرغم من أن العديد أكدوا أن هذا مجرد تشكيل سحابة، يعتقد بعض الخبراء بالكائنات الفضائية أن هذه مركبة كائنات فضائية.

كما يعتقد علماء نظرية المؤامرة أن الأجسام الطائرة الغريبة تشبه أحيانا الغيوم، لأنها بهذه الطريقة تستطيع مراقبة الناس من دون السماح لهم بمعرفة أنهم مراقبون.

وقام سكوت وارينغ، وهو باحث عن الكائنات الفضائية، بتحميل الصورة على مدونته، UFO Sightings Daily، وكتب: “تم إرسال هذه الصورة من سان دييغو اليوم: سحابة على شكل جسم غامض تعوم على ارتفاع منخفض بشكل غير معتاد مقارنة بالغيوم الأخرى.

وهذه السحابة منخفضة للغاية، وشكلها يشبه جسما غامضا حقيقيا. ويمكن رؤيته من الخطوط السفلى من السفينة”.

وأضاف: “غالباً ما تقوم الأجسام الغريبة بتكوين غطاء سحابي حولها عندما تطير على علو منخفض. وبالتالي، فإنهم لا يخيفون أي شخص، والناس الذين يرون السحاب يهزون أكتافهم ويتجاهلونها. ومع ذلك، قد يشعر الشخص أحيانًا أنه مراقب ويلاحظ وجود جسم غامض مخفي”.