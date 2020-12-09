استمع لاذاعتنا

بالفيديو: رصد طائرة شبحية فوق أحد الشواطئ “في ظهور نادر”

منذ 39 دقيقة
آخر تحديث: 9 - ديسمبر - 2020 11:47 مساءً
طائرة الشبح

طائرة الشبح

A A A
طباعة المقال

تستخدم الطائرة الشبحية تقنية التخفي لتجنب اكتشافها من قبل الرادارات وذلك بسبب تصميم سطحها الخاص والمواد المستخدمة في صناعتها.

وبما أنه لا يمكن إخفاء الطائرات تماماً عن شاشات الرادار، تعتمد تقنية التخفي المعتمدة في هذه الطائرات على تقليل مقطعها الراداري مما يحول دون رصدها ومتابعها بشكل فعال، ولذلك تعد الطائرات الشبحية من أخطر الأسلحة في العالم.

وتعد قاذفة “بي – 2” الأمريكية واحدة من أخطر القاذفات الثقيلة في العالم، حيث يمكنها قطع مسافات هائلة لقصف مواقع العدو بسرعات تصل إلى 628 ميل في الساعة (أكثر من ألف كلم/ الساعة).

ويظهر مقطع فيديو متداول على “تويتر” لحظة اقتراب طائرة “بي – 2” الشبح من أحد الشواطئ أثناء هبوطها على ارتفاع أمتار من سطح الأرض.

ويبدو أن الطائرة كانت تتجه إلى قاعدة خاصة بها بالقرب من شاطئ البحر الذي كانت تقترب منه بصورة كبيرة.

ويذكر أن تم وضع تصميم الطائرة الشبحية من قبل علماء ألمان أثناء الحرب العالمية الثانية وقد دأب المصنعون والدول الصناعية على امتلاك هذه الطائرة بكل الوسائل الممكنة لأنها ذات فاعلية كبيرة في الهجوم على مواقع عسكرية وطائرات مقاتلة دون أن يكتشفها الرادار.

    المصدر :
  • سبوتنيك

المزيد من منوعات

العاصمة الأردنية عمان
اعتداء بالساطور … جريمة “مرعبة” هزت المجتمع الأردني
النجم المصري محمد صلاح
بالفيديو: محمد صلاح يكتب التاريخ بهدف “خرافي” في دوري أبطال أوروبا
من مباراة باريس سان جرمان وباشاك شهير
كلمة “زنجي” تشعل مباراة PSG وباشاك شهير وردات فعل واسعة

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

بقشيش خيالي مقابل فاتورة مطعم بسيطة
البقشيش حلال أم حرام ؟..فتوى جديدة تحدد الإجابة
البريطانية مارغريت كينان أثناء عملية التطعيم
كورونا
شاهد..أول شخص في العالم يتلقى لقاح فايزر ضد كورونا
الطفلة جودي ودعت والديها للمرة الاخيرة
الطفلة جودي ودعت والديها للمرة الاخيرة