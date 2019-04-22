بالفيديو: رصد هبوط طبق طائر في بيروت ما حقيقته !؟

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو زُعم أنه لهبوط طبق طائر في العاصمة اللبنانية، بيروت.

ويظهر في الفيديو الذي نشرته قناة “Alien Planet” عبر موقع “يوتيوب” طبق طائر أبيض اللون أثناء هبوطه على الأرض.

وتقدم قناة “Alien Planet” أحدث مقاطع فيديو المتعلقة بالكائنات الفضائية والأطباق الطائرة.

ومشاهد الأطباق الطائرة في الفضاء الخارجي هي مشاهد لأجسام مجهولة الهوية تحلق أثناء وجودها في الفضاء.

وتعتبر معظم هذه الأمور من نسج الخيال وأكاذيب تم العمل عليها من خلال برامج المونتاج لأشخاص هوايتهم الخيال المبنيى على الأجسام الطائرة, إلا أنه لا يزال الغموض حول حقيقة وجود أو عدم وجود اطباق طائرة يُسيطر على الأمر.

حقائق عن الأطباق الطائرة

::1:: في مطلع الثلاثينيات أثار أول ظهور للأطباق الطائرة في ألمانيا الذعر والهلع بين أفراد الشعب ،كما ازداد الهرج والمرج والرعب عندما ترجل من تلك المركبات الدائرية التي أطلق عليها سكان الأرض الأطباق الطائرة أربعة أفراد ذوي وجوه خضراء طولهم يتجاوز المترين.

::2:: ما يدل على صحة وجود تلك الأجسام الظائرة هو رؤية البحارة لكرات كبيرة مختلفة الحجم تطفو على سطح ماء البحر، وقد شوهدت تلك الكرات في البرازيل والولايات المتحدة وروسيا وانجلترا .

::3:: أكثر مكان شوهدت به الأطباق الطائرة هي المناطق الصناعية .!!!!

::4:: أكّد الكثير من العلماء في اليابان والولايات المتحدة وأوروبا على وجود حضارة متطورة خارج كوكب الأرض ،كما أضافوا بأنها حضارة أكثر تفوقاً وتطوراً، وتهتم في جولاتها على كوكب الأرض على مراقبة الأسلحة النووية، حيث تزايد ظهورهم بعد التجارب النووية التي كانت تُجرى في الولايات وروسيا، لأنه بتلك التجار اقترب كوكب الأرض من حلقة المنافسة مع تلك الكواكب المتقدمة، لذا فقد يحاول الأرضيون أيضاً غزو بقية الكواكب واستغلال مواردها. !!!

::5:: حاولت الحكومة الأمريكية إخفاء حوادث كثيرة للأطباق الطائرة ثم تعلن أنها مجرد إشاعات، حيث أعلن كليفورد ستون الرقيب السابق في الجيش الأمريكي في مؤتمر صحفي عقدته إحدى الحملات للإعلامية لإظهار حقيقة الأطباق الطائرة أنه رأى بنفسه اصطدام بعض الأطباق الطائرة بالأرض في بنسلفانيا في عام 1969 ، كما شارك في رفع حطام تلك الأطباق، وعثر أيضاً على بعض الجثث والكائنات الحية بداخل الحطام ،ومع ذلك رفضت الحكومة إفشاء الأمر. !!!

::6:: أول مذكرة فيدرالية بخصوص الأطباق الطائرة تم تقديمها في ولاية نيو مكسيكو عام 1950 من قِبل أحد الأشخاص إلى مخبر أمريكي حيث شهِد بأنه رأى أطباقاً طائرة بكل واحد منها 3 أشخاص يشبهون البشر ولكن أطول حوالى 3 أقدام، وكانوا يرتدون ملابس لامعة من نسيج ناعم جداً، وكانت ملابسهم تشبة كثيراً ملابس الطيارين والمتدربين على الطيران. وعلى الرغم أنها حازت على أكثر المذكرات قراءة حيث قرئت أكثر من مليون مرة إلا أنه لم يتم تقديمها أو السير في إجراءاتها. !!!

::7:: تعد الأطباق الطائرة مصدر جدل منذ عام 1940 حتى الآن حيث ثارت العديد من الأسئلة والجدال من حيث الاثبات والتشكيك في الأمر ،ومن أجل إنهاء ذلك الجدل تعمل الولايات المتحدة وروسيا في سرية تامة من أجل إنتاج أجهزة كمبيوتر متطورة للغاية على شكل إنسان آلي حيث سيتم إرسالها في مركبات فضائية من أجل التقاط أي إشارات تثبت وجود حياة أخرى خارج الأرض، وقد وصلت تكلفة هذا المشروع إلى 85 مليار دولار .

::8:: وفي بريطانيا أثبتت الوثائق التي أصدرتها دائرة المحفوظات البريطانية في لندن أن وزارة الدفاع البريطانية قد قامت بالتحقيق في حوادث كثيرة للأطباق الطائرة قد يصل عددها إلى مائتين .

::9:: خلاصة القول في قضية الأطباق الطائرة أنها : إما مجرد خداع أو خيال بعض الأفراد. أو أنها من نتائج أحداث الطبيعة . أو أنها من أفعال الحكومة من أجل إخفاء بعض التكنولوجيا العسكرية. أو أن الأطباق الطائرة حقيقية وموجودة فعلاً جاءت لاكتشاف كوكب الأرض وقد تكون معنا حتى الآن.