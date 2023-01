بالفيديو.. رفع أوّل "بطاقة بيضاء" في تاريخ كرة القدم

شهدت مباراة بنفيكا وسبورتنغ لشبونة للسيدات في بطولة كأس البرتغال، السبت، مشهدًا غير مسبوق، بعدما رفعت “حكمة اللقاء” بطاقة بيضاء لأول مرة في تاريخ المستديرة.

وذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، أن الحكمة كاتارينا كامبوس أشهرت “البطاقة البيضاء”، التي تعبر عن الروح الرياضية، في وجه الطاقم الطبي للفريقين، بعدما تعاونا معًا لإسعاف أحد الجالسين على دكة الاحتياط بعد شعوره بالإعياء.

✅ Referee makes history by showing a white card for the 1st time ever in football!

🎥: @Canal_11Oficialpic.twitter.com/SQ8xlEU0xX

— GiveMeSport (@GiveMeSport) January 23, 2023