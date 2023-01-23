الأثنين 1 رجب 1444 ﻫ - 23 يناير 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بالفيديو.. رفع أوّل "بطاقة بيضاء" في تاريخ كرة القدم

منذ 41 دقيقة
رفعت "حكمة اللقاء" بطاقة بيضاء لأول مرة في تاريخ المستديرة

رفعت "حكمة اللقاء" بطاقة بيضاء لأول مرة في تاريخ المستديرة

A A A
طباعة المقال

شهدت مباراة بنفيكا وسبورتنغ لشبونة للسيدات في بطولة كأس البرتغال، السبت، مشهدًا غير مسبوق، بعدما رفعت “حكمة اللقاء” بطاقة بيضاء لأول مرة في تاريخ المستديرة.

وذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، أن الحكمة كاتارينا كامبوس أشهرت “البطاقة البيضاء”، التي تعبر عن الروح الرياضية، في وجه الطاقم الطبي للفريقين، بعدما تعاونا معًا لإسعاف أحد الجالسين على دكة الاحتياط بعد شعوره بالإعياء.

وقوبل هذا المشهد، الذي حدث قبل وقت قصير من نهاية الشوط الأول، بتصفيق من جماهير الفريقين.

وفاز بنفيكا بخماسية نظيفة في ربع نهائي بطولة كأس البرتغال.

وكانت البطاقات الحمراء والصفراء جزءًا لا يتجزأ من مباريات كرة القدم منذ عقود، لكن البرتغال أدخلت البطاقة البيضاء ضمن سلسلة من المبادرات الجديدة في عالم المستطيل الأخضر.

وينتظر أن تحصد البطاقات البيضاء انتشارًا عالميًا، لدعم الروح الرياضية وتعزيز القيم الأخلاقية في اللعبة.

    المزيد من منوعات

    مشهد من الفيديو الترويجي
    مقطع مرعب.. سيّدة ترى زوجها المتوفّى في فيديو ترويجيّ لأحد المطاعم
    ميريهان حسين
    بالفيديو.. ميريهان حسين تروج لفيلمها الجديد "اتنين للايجار"
    سلطان كوزن يلتقي أقصر رجل في العالم
    أطول رجل في العالم يوجّه "طلبًا غريبًا" خلال لقائه بأقصر شخصين

    الأكثر قراءة

    بالفيديو: مستشفى المقاصد يغلق أبوابه... والسبب؟
    السيارة التي اقتحمت منزل العائلة اللبنانية
    فيديو مروع.. عائلة لبنانية في السويد تنجو من الموت بأعجوبة!
    الدولار الأميركي
    دولار السوق السوداء يسجل مستويات قياسية!