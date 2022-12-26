بالفيديو.. رقصة عفويّة بين شيرين وحسام حبيب في أحد مطاعم بيروت

ظهرت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب برفقة زوجها الفنان حسام حبيب وابنتها، في أحد المطاعم في لبنان، في مقطع فيديو تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

ظهرت شيرين في الفيديو وهي ترقص بشكل عفوي على نغمات أغنيتها آه يا ليل، في أحد مطاعم بيروت، بينما كانت تجلس إلى جانب حبيب، بحضور بعض الأصدقاء.

شيرين ترقص بعفوية مع زوجها حسام حبيب في أحدث ظهور!

pic.twitter.com/azdmwi1LRp — Gorgeous (@gorgeous4ew) December 26, 2022

يشار إلى أنّ النجمة المصرية عادت مؤخرًا إلى زوجها حسام حبيب بعد أزمة انفصال عنيفة تداولتها وسائل التواصل الاجتماعي.

فيما كانت قبل ذلك قد دخلت إلى المستشفى ، للعلاج في ظروف غامضة بعد تدخل شقيقها. وشهدت تلك الفترة تلاسنًا حادًا بين شقيق المطربة وزوجها السابق، وانتهت العاصفة بالزواج مجددًا بين شيرين وحسام.