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بالفيديو: رقصة وائل كفوري حديث مواقع التواصل الاجتماعي

منذ ساعة واحدة
آخر تحديث: 9 - مارس - 2022 11:18 صباحًا
وائل كفوري

وائل كفوري

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اكتسحت مواقع التواصل الإجتماعي مجموعة من الفيديوهات للفنان اللبناني وائل كفوري، الذي أحيا حفلاً في مدينة “بونتا كانا” ضمن أجواء صاخبة تفاعل فيها الجمهور بشكل كبير مع وائل، وظهر وائل وهو يتمايل على ألحان أغانيه، حيث أعجب الجمهور بتصرفاته العفوية.

وانتشرت الفيديوهات بشكل كبير عبر منصات التواصل، حيث تناقلها المتابعون عبر حساباتهم الخاصة، وتفاعلوا معها وعبروا عن محبتهم لوائل، كما وكتبوا عبارات أشادوا بها بأداء وائل خلال الحفل، وتمنوا له النجاح بكل ما يقوم به.

يذكر أنه سيلتقي النجمان وائل كفوري ونانسي عجرم في حفلة غنائية مشتركة يحييانها في أبو ظبي الإماراتية يوم 26 آذار الجاري على مسرح “قصر الإمارات”، وهي من تنظيم شركة “سبوتلايت”.

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