بالفيديو: ركاب طائرة يغنون “Baby Shark” لتهدئة طفل يبكي

في مشهد يخطف القلوب، قام ركاب طائرة متّجهة من دبي إلى مدينة تيرانا الألبانية بتأدية أغنية “Baby Shark” لتهدئة طفل يبكي.

وفي التّفاصيل، فكان طفل يبكي خلال الرحلة الجوية وباءت محاولات والده لإسكاته بالفشل فتأثّر الركاب وقاموا بغناء أغنية “بيبي شارك” (Baby Shark) وصفّقوا بحرارة حتّى يلفتوا انتباه الطفل.

وذكرت ذلك صحيفة “الإندبندنت” البريطانية، مشيرة إلى أن ركاب الطائرة تأثروا عندما شاهدوا أحد الركاب يحمل طفلاً صغيراً يبكي بينما يحاول الأب إيقافه من دون جدوى.

ولذلك قرّر الركاب أن يقوموا بأداء جماعي لأغنية “بيبي شارك” مع التصفيق حتى يلفتوا انتباه الطفل ويساعدوا جهود والده في جعله يتوقف عن البكاء.

وقد توقّف الطفل بالفعل عن البكاء وبدأ يبتسم للركاب، بدوره شكرهم الوالد على دعمهم وتعاطفهم. وحقق الفيديو الذي انتشر عبر مواقع التواصل الإجتماعي أكثر من 7 ملايين مشاهدة.