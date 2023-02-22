بالفيديو.. رونالدو يرتدي "المرودن" في احتفالات يوم التأسيس السعودي

رونالدو يشارك في احتفالات يوم التأسيس السعودي

شارك النجم البرتغالي كريستانو رونالدو، إلى جانب زملائه في فريق النصر في احتفالات ذكرى يوم التأسيس السعودي، اليوم الأربعاء.

ونشر النصر السعودي على حسابه الرسمي عبر “تويتر” مقطع فيديو، يظهر احتفالات النادي بـ “يوم التأسيس”.

وكان “الدون” حاضرًا إلى جانب نجوم الفريق الآخرين في الاحتفالات، حيث كان لافتًا ارتداؤه الزي التقليدي السعودي “المرودن”.

وظهر اللاعب البرتغالي رفقة زملائه وهم يؤدون العرضة السعودية (رقصة شعبية تؤدى في المناسبات الوطنية) حاملين السيوف المعروفة بـ “السلايل”.

وعلّق النصر على مقطع الفيديو، قائلًا: “ثلاثة قرون من الشموخ والمجد.. هكذا احتفلنا في النادي بيوم التأسيس”.

ثلاثة قرون من الشمـوخ والمجـد 🇸🇦💚 هكذا احتفلنـا في نادي #النصر 🤩

بـ #يوم_التأسيس pic.twitter.com/5wrR2h70Wv — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) February 22, 2023

وعبر المعلقون عن سعادتهم بمشاركة نجوم النصر في الاحتفال الوطني، وبخاصة تفاعل رونالدو السريع مع الأجواء السعودية.

هذا ويعد يوم التأسيس مناسبة وطنية لاستذكار الدولة السعودية التي أسسها الإمام محمد بن سعود قبل ثلاثة قرون.