بالفيديو.. زوجة بروس ويليس: فقط ابقوا بعيدين عنه

ناشدت زوجته، المصورين والصحفيين باحترام خصوصية زوجها نجم الأكشن الشهير في الأماكن العامة، وذلك بعد أسابيع قليلة من إعلان إصابة النجم العالمي بروس ويليس بالخرف،

وطالبت إيما هيمنج ويليس في فيديو مؤثر عبر حسابها في “إنستغرام”، مصوري الباباراتزي بالتوقف عن ملاحقة زوجها ومناداته بأصوات مرتفعة كلما رأوه في مكان ما لالتقاط صور له والحصول على تصريحات صحفية، حفاظاً على سلامته.

وقالت عارضة الأزياء الإنجليزية السابقة: “هذه المناشدة تذهب إلى المصورين الذين يحاولون أخذ لقطات حصرية لزوجي: فقط ابقوا بعيدين عنه… أنا أعلم أن هذه هي وظيفتكم، ولكن ربما عليكم البقاء على مسافة منه”.

كما أشارت في حديثها، إلى أن زوجها البالغ 67 عاماً قد تعرّض لمضايقات من المصوّرين الصحفيين، خلال ظهوره العلني الأول قبل أيام للقاء مجموعة من الأصدقاء وتناول القهوة في كاليفورنيا.

ولفتت إلى أنّ المصوّرين راحوا ينادونه، ويرفعون أصواتهم كي يلتفت إليهم، وهو ما تسبّب له بإرهاق كبير، لأن الشخص المصاب بالخرف من الصعب إخراجه إلى العالم الطبيعي ودمجه، وحتى ولو كان لمجرد الحصول على فنجان من القهوة.

وأضافت “لا يزال هناك الكثير من الأمور التي يجب تعلمها حول الأشخاص المصابين بالخرف”.

يأتي كلام زوجة ويليس بعد إعلان الأسرة في 17 فبراير الفائت إصابة النجم الشهير بمرض الخرف الجبهي الصدغي وهو من أقل أشكال الخرف شيوعاً، (اضطرابات دماغية تصيب الفصين الجبهي والصدغي من الدماغ).

ووفقا لجمعية الزهايمر، يشير مصطلح الخرف الجبهي الصدغي FTD إلى مجموعة من الاضطرابات الناجمة عن تلف الخلايا العصبية التدريجي في الفص الجبهي للدماغ أو الفص الصدغي، والتي ترتبط بشكل عام بالشخصية والسلوك واللغة.