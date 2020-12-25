استمع لاذاعتنا

بالفيديو: سؤال صادم لـ جونسون… “لماذا لا تمشط شعرك”؟

منذ 5 ساعات
آخر تحديث: 25 - ديسمبر - 2020 11:53 صباحًا
رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون

رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون

A A A
طباعة المقال

موقف غريب تعرض له رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، أمس الخميس، وذلك حين سأله صحافي أحد أغرب الأسئلة الشخصية على الإطلاق، بعدما أوصته والدته بطرحه على المسؤول البريطاني.

أما فحوى السؤال، الذي لا شك راود العديد من البريطانيين وغير البريطانيين على غرابته، فكان عن شعر رئيس الحكومة، ولماذا لا يمشطه.

فقد قال الصحافي “أنت تمثل البلاد في الخارج، إلا أننا قلما نرى شعرك مرتباً، أمي تريد أن تعرف لماذا لا تسرحه”.

إلا أن جونسون رد برحابة صدر، ضاحكاً ومستنكرا في آن، قائلاً: نعم لدي مشكلة في شعري، لكنني أرتبه دوماً، لا بل لدي مشط في مكتبي”. وتابع مبتسماً: “بلغ تحياتي لوالدتك، وأتمنى لها أعيادا كريمة، كما أقدم لها اعتذاري”!

    المزيد من منوعات

    أصالة
    بالفيديو: أصالة تتحدث عن النساء السابقات في حياة طليقها طارق العريان
    الشرطة الروسية
    وفاة غامضة لملياردير روسي بعد 5 سنوات من مقتل زوجته على يد ابنه
    "جسم نفاث غامض" يحلق في الجو وأميركا تحقق
    بالفيديو: “جسم نفاث غامض” يحلّق في الجو… وأميركا تحقق

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    كبتاغون-تعبيرية
    السلطات الإيطالية تضبط أطناناً من المخدرات تعود لـ”حزب الله” ونظام الأسد
    حقائق مثيرة حول فضيحة راهبات "شباير"
    حقائق “مخيفة” حول فضيحة راهبات “شباير” في ألمانيا…اعتداءات جنسية بحق الأطفال
    ابحاث داخل مختبر
    سلالة ثالثة لكورونا.. هذا ما عُرف عنها