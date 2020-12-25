بالفيديو: سؤال صادم لـ جونسون… “لماذا لا تمشط شعرك”؟

موقف غريب تعرض له رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، أمس الخميس، وذلك حين سأله صحافي أحد أغرب الأسئلة الشخصية على الإطلاق، بعدما أوصته والدته بطرحه على المسؤول البريطاني.

أما فحوى السؤال، الذي لا شك راود العديد من البريطانيين وغير البريطانيين على غرابته، فكان عن شعر رئيس الحكومة، ولماذا لا يمشطه.

فقد قال الصحافي “أنت تمثل البلاد في الخارج، إلا أننا قلما نرى شعرك مرتباً، أمي تريد أن تعرف لماذا لا تسرحه”.

إلا أن جونسون رد برحابة صدر، ضاحكاً ومستنكرا في آن، قائلاً: نعم لدي مشكلة في شعري، لكنني أرتبه دوماً، لا بل لدي مشط في مكتبي”. وتابع مبتسماً: “بلغ تحياتي لوالدتك، وأتمنى لها أعيادا كريمة، كما أقدم لها اعتذاري”!