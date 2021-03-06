بالفيديو: سائق جزائري يقود “بطريقة جنونية”.. ويشعل مواقع التواصل

أثار سائق جزائري ردود فعل واسعة بمواقع التواصل الاجتماعي، إثر قيادته لسيارته بطريقة غير اعتيادية على طريق سريع .

وقد تداول رواد منصات التواصل الاجتماعي فيديو لسائق سيارة يقوم بمناورات، وصفها بعضهم بالـ”خطيرة” عبر الطريق.

وأظهر الفيديو المتداول قيام سائق سيارة من نوع فولكسفاغن “بولو” بمناورات أعاق من خلالها حركة سير المركبات الأخرى.

كما أظهر الفيديو السائق يعبث وسط الطريق السريع بقيادة السيارة يمينا وشمالا بسرعة جنونية معرضا حياة الآخرين للخطر.

جدير بالذكر أن مصالح الأمن الوطني الجزائري، كانت قد أكدت في آخر إحصائياتها التي أصدرتها الأربعاء الماضي 3 ذار الجاري، أن 7 أشخاص لقو مصرعهم وأصيب 393 آخرون بجروح في 332 حادث مرور تم تسجيله على مستوى المناطق الحضرية خلال الفترة الممتدة ما بين 23 شباط المنصرم و 1 مارس الجاري.

وبحسب وكالة الأنباء الجزائرية فقد قارنت الإحصائية الأعداد بما شهدته البلاد من حوادث مع الإحصائيات المسجلة في الأسبوع ما قبل الماضي، لتؤكد أن حوادث المرور شهدت انخفاضا بـ 73 حادث وتراجعا في عدد الجرحى ب 90 جريحا وفي عدد الوفيات بحالتي وفاة.

وتشير المعطيات ذات الصلة إلى أن أسباب هذه الحوادث تعود بالدرجة الأولى إلى العنصر البشري بنسبة تفوق 96% نتيجة عدم احترام قانون المرور وعدم التقيد بمسافة الأمان والإفراط في السرعة والإرهاق وعدم التركيز عند القيادة، إضافة إلى أسباب أخرى متعلقة بالمركبة، وذلك بحسب “سبوتنيك”.