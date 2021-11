بالفيديو: سائق صيني ينقذ راكباً من الاختناق

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو لسائق صيني استطاع إنقاذ أحد الركاب بعدما تسبب الطعام في تعطيل قدرته على التنفس.

وذكرت صحيفة “South China Morning Post” الصينية، التي نشرت الفيديو في حسابها على موقع “توتير”، أن السائق استطاع إنقاذ أحد الركاب خلال لحظات بعدما تسببت أجزاء من الطعام في تعطيل قدرته على التنفس.

A quick-thinking bus driver saved a choking passenger using the Heimlich manoeuvre in China. pic.twitter.com/IPyP4m2EqN

— South China Morning Post (@SCMPNews) November 4, 2021