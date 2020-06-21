بالفيديو.. سجى كمال أول فتاة سعودية تنضم إلى نادي “أرسنال” لكرة القدم

تعتبر سجى كمال أول فتاة سعودية تنضم إلى صفوف نادي “أرسنال” الإنجليزي لكرة القدم

وأشارت سجى كمال (30 عاما) في لقاء مع برنامج “يا هلا” على فضائية “روتانا خليجية” إلى أنها بدأت ممارسة كرة القدم منذ وقت مبكر من حياتها، عندما كان عمرها 4 سنوات، وليس منذ فترة دراستي الجامعية أو مع النادي.

وتحدثت اللاعبة كمال عن أبرز المحطات في مشوارها، والتحديات التي واجهتها، وتصوراتها لمستقبل السعوديات في هذه الرياضة الشعبية.

وتابعت أن أول بطولة لعبتها كانت في عام 2006 في أمريكا، إلى جانب مشاركاتها الأخرى مع فريق سعودي في ميلان وإسبانيا، ورفعت من خلالها العلم السعودي.

وعن بداية تجربة احترافها في نادي “أرسنال” الإنجليزي، قالت سجى كمال إن ذلك كان من خلال مدرسة “أرسنال” في البحرين، ثم سافرت بعدها إلى بريطانيا مع لاعبة من غانا تسكن بالسعودية، وخاضت عدة تمارين ومباريات تجريبية، حتى احترفت بنادي “أرسنال” في عام 2013.

وعبرت سجى كمال عن أسفها لعدم وجود احتراف رسمي للفتيات السعوديات في كرة القدم، معربة عن أمنيتها بتكوين منتخب سعودي نسائي رسمي لكرة القدم لتمثيل السعودية في البطولات الدولية.

ولفتت في هذا الصدد إلى وجود كثير من المنتخبات النسائية في دول عربية وإسلامية للاعبات يرتدين الحجاب كالأردن وأفغانستان.

ونوّهت إلى أن أكثر نقد كان يوجّه لهن أن كرة القدم رياضة للرجال فقط، ولا تصلح للنساء. وعلقت قائلة: “وأنا أرى أن هذه الفكرة غلط، وأحب أن أغيرها”.

وأشارت سجى كمال التي اعتزلت اللعب منذ أكثر من عام بعد أن قضت 26 عاما إلى أنها تميل إلى اللعب في مركز الهجوم، وتفضل متابعة المحترف الهلالي غوميز.