بالفيديو: سحابة تثير الرعب في مقاطعة ويلز البريطانية

أثارت سحابة عملاقة الرعب والذهول بين سكان مقاطعة ويلز الواقعة إلى الغرب من بريطانيا بعد أن ظن الكثير منهم أنها موجة ”تسونامي“ على وشك أن تبتلع منازلهم.

وشاهد السكان الغيمة الضخمة على طول الساحل لمسافة نحو 30 ميلا (50 كم) الثلاثاء، بينما قام بعض منهم بتصوير الغيمة بعد زوال صدمتهم والتأكد من أنها ليست موجة مائية.

وأفادت صحيفة ”مترو“ البريطانية، أن منظر الغيمة على ارتفاع آلاف الأقدام أثار ذهول السكان ظنا منهم أنها ”موجة مد تنذر بالخطر وعلى وشك أن تجتاح منازلهم.“

والتقطت ماريا تيلور من بلدة ”لاندودنو“ الساحلية صورا للسحابة ونشرتها على وسائل التواصل الاجتماعي قائلة: ”نبهني ابني إلى هذه السحابة الطويلة والغريبة على الشاطئ الغربي ظهر اليوم“ فيما علق شخص آخر قائلا: ”كانت مثل موجة تسونامي عملاقة…. لفد كان مشهدا غريبا وغير عادي جدا…. الحقيقة أننا لم نر شيئًا كهذا من قبل“.

وقالت ميج بليسديل، التي التقطت المشهد في مقطع فيديو من منزلها في بلدة ريل: ”شاهدتها من نافذة غرفة نومي وأصبت بالدهشة… بدا الأمر كأنه تسونامي“.