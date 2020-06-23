بالفيديو: سحابة غبار ضخمة من الصحراء الكبرى تعبر المحيط الأطلسي وتدخل المكسيك

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وفقًا لتوقعات الخبراء، ستصل سحابة غبار عملاقة إلى المكسيك، اليوم الثلاثاء، من الصحراء الكبرى في أفريقيا، بعد عبور المحيط الأطلسي.

ونشرت مجموعة التنسيق الوطني للحماية المدنية على تويتر المعلومات ذات الصلة لتحذير سكان البلاد.

Conoce la sorprendente relación que existe entre las tormentas de polvo del #Sahara en #África y los ciclones tropicales en #México. ☀️🌪️ https://t.co/DQeAr6bxiq pic.twitter.com/pPWnI0BRt9 — ProtecciónCivilSeguridad (@CNPC_MX) June 22, 2020

ووفقًا لأبحاث الأرصاد الجوية، وصل غبار الصحراء إلى أمريكا الوسطى. وللمرة الأولى، رصدت الظاهرة الطبيعية في المحيط الأطلسي في 18 يونيو/ حزيران.

وقد حدثت ظواهر مماثلة من قبل. يجب أن يكون لدى المواطنين المكسيكيين معدات حماية شخصية في حالة ظهور غبار قادم من قارة أخرى لأن التنفس سيكون صعبا.

والجدير بالذكر أن الصحراء الكبرى تمتد من سواحل المحيط الأطلسي غربا إلى تخوم البحر الأحمر شرقا، أما حدودها من الجنوب إلى الشمال فهي خطا العرض 30 و35. طولها 4800 كلم وعرضها 1800، وتبلغ مساحتها الإجمالية حوالي تسعة ملايين ونصف مليون كيلومتر مربع.

وتنتشر عبر 11 دولة أقصاها غربا السنغال وموريتانيا وأقصاها شرقا السودان وإثيوبيا، وإن كان بعض علماء الجغرافيا يعتبرون صحارى الجزيرة العربية جزءا من الصحراء الكبرى، لأوجه شبه كثيرة بين النطاقين في البنية الجيولوجية والمناخ والغطاء النباتي والحيواني.

ويعرف مناخ الصحراء الكبرى بندرة الأمطار وارتفاع درجات الحرارة وشدة الجفاف، فتساقطات المطر شديدة الاضطراب، وتتراوح في المعتاد بين 50 و150 مليمترا في السنة، وفي ضوء ذلك يرسم جغرافيون حدود الصحراء الكبرى وفق معدل التساقط، فتصنف المناطق ذات التساقطات الأهم شمالا ضمن النطاق المداري المتأثر بالمناخ المتوسطي، وفي الجنوب تضاف هذه المناطق لمنطقة المناخ السوداني.