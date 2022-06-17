بالفيديو.. سرقة محل مجوهرات في اميركا بـ 60 ثانية

استطاع 8 مسلحين ملثمين القيام بسرقة تاجر مجوهرات هندي يعيش في نيوجيرسي الأمريكية، حيث قام المسلحين بسرقة مجوهرات قيمتها حوالي مليون دولار في وضح النهار خلال عملية استمرت 60 ثانية فقط.

وتم إجبار الموظفين المذعورين على الأرض تحت تهديد السلاح أثناء السطو الذي حدث في حوالي الساعة 7:45 مساءً يوم الجمعة الماضي على طريق اوك تري في إيسلين، بإعطاء السارقين المجوهرات دون مقاومة خوفا من السلاح، وذلك بحسب “ديلي ميل” البريطانية.

تبيع مجوهرات فيراني، وهي شركة هندية لها أربعة متاجر فقط للبيع بالتجزئة، مجوهرات أثرية على الطراز الهندي، بما في ذلك الماس والكومندان والزمرد والياقوت والزركونيا المكعبة واللؤلؤ والياقوت.

وظهر مقطع فيديو رجال ملثمين وهم يحشون أكياساً مليئة بقلائد وأساور أساور ذهبية قبل الفرار من المتجر.

أظهرت اللقطات اللصوص وهم يصوبون مسدساً إلى الموظف الأقرب للباب قبل أن يطرقه من كرسيه، بينما يسحب آخر عاملة ترتدي فستاناً أحمر على الأرض.

بدأ الموظفون مرعوبين عندما حطم اللصوص ما يقرب من 12 صندوق عرض في حوالي دقيقة واحدة بالضبط.

كانت المرأة التي ترتدي اللون الأحمر ملقاة بلا حراك على الأرض بينما تتساقط شظايا الزجاج حولها.

صرخوا أن الوقت قد حان للذهاب، وانتهت عملية السطو بالسرعة التي بدأت بها تقريباً، مع بقاء المسلحين المتطرفين بضع لحظات للبحث عن أي مجوهرات يمكنهم حملها قبل التدمير.

قال مصباح تشودري المحلي لصحيفة نيويورك: “لقد جاءوا وكأنهم يمتلكون المتجر، إنهم مثل، “حسناً، الجميع،” يكسرون الأشياء، يملأون حقائبهم، يبتعدون وكأنهم ليس لديهم مخاوف في العالم.

وأظهرت الدوائر التلفزيونية المغلقة اللصوص وهم يركضون باتجاه سيارة الهروب ويقفزون في مؤخرة السيارة ويسرعون بالفرار.

ظل الموظفون المصابون بالصدمة بلا حراك لبضع لحظات بعد فرار المسلحين، لمعالجة صدمة هجوم التحطيم والاستيلاء.