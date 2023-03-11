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بالفيديو: سعر صادم لحذاء مايا دياب!

منذ 5 دقائق
مايا دياب

مايا دياب

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نشرت الفنانة اللبنانية مايا دياب عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستغرام مقطع فيديو ظهرت فيه وهي ترتدي حذاء شكله غريب يأتي من تصميم العلامة التجارية الشهيرة “MSCHF”.

ويصل سعر حذاء مايا دياب لحوالي 358 دولار أميركي ما جعل صفحات للتسوق الالكتروني تعرضه للبيع بسعر مضاعف على الرغم من أن شكله غريب.

وكانت قد شنت الفنانة مايا دياب هجوماً على ابنة الفنانة ريما الرحبانى ووصفتها بـ”العاطلة عن العمل التي تنشغل بالإساءة الى الآخرين”. بعد رفعها دعوى قضائية عليها بسبب غنائها بعض الأغانى القديمة للفنانة فيروز.

 

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