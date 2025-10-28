بالفيديو.. سقوط زينة أثناء تصوير مسلسل " ورد وشوكولاتة"

تعرضت الفنانة زينة لإصابة مؤلمة في الركبة أثناء تصوير مسلسلها الجديد ورد وشوكولاتة، الذي يُعرض خلال أيام عبر إحدى المنصات الإلكترونية، مؤكدة أنها أصيبت بشرخ رغم استعدادها المسبق للمشاهد الصعبة وتدريبها المكثف لتفادي أي إصابات. وبرغم الألم والعلاج المستمر منذ نحو شهر، قررت استكمال التصوير حفاظًا على التزامات العمل وضمان عرض المسلسل في موعده.

وروت الفنانة زينة تفاصيل إصابتها قائلة إنها تعرضت لـ«شرخ في الركبة» أثناء تصوير أحد المشاهد الصعبة في ورد وشوكولاتة، رغم التحضيرات المكثفة التي أجرتها قبل انطلاق العمل.

وقالت عبر حسابها على إنستغرام: “أُصيبت بشرخ في الركبة رغم استعدادها المسبق للمشاهد الصعبة”.

وأضافت أنها أجرت بروفات كثيرة لتفادي أي إصابات، لكنها فوجئت بالإصابة مع بداية التصوير، موضحة أن الشرخ استمر لأكثر من شهر وما زالت تتلقى العلاج اللازم، لكنها واصلت التصوير حرصًا على استمرار جدول العمل دون تعطيل.

وأشارت إلى أن الشخصية التي تقدمها في المسلسل تتطلب مجهودًا بدنيًا كبيرًا وحركات معقدة ضمن بعض المشاهد، وهو ما جعلها تتعامل مع الألم كجزء من مسؤولياتها الفنية.