بالفيديو.. سلوى خطاب: مبقاش عندي فرعون خلاص

كشفت الفنانة سلوى خطاب، عن رغبتها في الزواج، لكنها ترى أنها لا تتحمل الزواج، قائلة: “مش مستحملة الجواز أو الجواز مش مستحملني حاجة كده يعني”.

وقالت “خطاب” في لقاء مع الإعلامية سهير جودة، عبر صفحتها على “فيسبوك”، أن الزواج هو أمر مهم بالنسبة للفتيات، متابعة: “الجواز حلو طبعا بالنسبة للبنات كلهم طبعا”.

وتحدثت سلوى خطاب عن الزواج من وجهة نظرها، قائلة: “أنا مش بفهم يعني ايه أنا أصحى الصبح أقوم لحد أفطره يقولي امم، ولما أنا أقوله يا بيبي أنا هيتقالي ايه”.

وأشارت سلوى خطاب: “فرعوني مات من 4000 سنة رمسيس الأول، مبقاش عندي فرعون خلاص”.

الجدير بالذكر أن الفنانة سلوى خطاب كانت ضيفة برنامج “كلام الناس” الذي تقدمه ياسمين عز.

وتحدثت خلال الحلقة عن الكثير من الأمور الشخصية، وعلاقتها بالجنس الآخر وامتناعها عن الإنجاب.

وقالت: “ده قدر من عند ربنا، بس يمكن ربنا عارف حالتي، أنا مفهمش يعني إيه أجيب أطفال ومتحملش مسؤوليتهم، أجيب أطفال يبقى لازم أتفرغ لهم، أنا هربي، طب ربيت كويس قوي، ده هيتطلب أنسى شغلي، وأنا كنت خلاص استهلكت في الجواز، من كتر ما أنا متفرغة للجواز، وبعدين أتجوز تاني وأخلف تاني، لأ، طب ما اعتزل أحسن، مكانش عجبني قوي، كنت حاسه كده، إن المجتمع ده لو خلفت فيه أنا هتعب، لإن فيه حاجات كتير مش عجباني”.