بالفيديو: سميرة سعيد تتعرض لموقف محرج قبل غنائها أمام ملك المغرب

كشفت الفنانة المغربية سميرة سعيد، عن أسرار صادمة تنشر لأول مرة تخص حياتها الشخصية والفنية، كما حكت عن كواليس أصعب موقف تعرضت له في حياتها.

قالت سميرة سعيد في لقائها مع الإعلامية وفاء الكيلاني في برنامج “السيرة” على قناة “dmc”، إنها كانت تستعد للغناء في حفل القصر الملكي، وتقيم مع زملائها بالفرقة “الماسية” في أحد الفنادق الكبرى بمدينة فاس في المغرب.

وأضافت أنها “بعدما انتهت من تجهيزات إطلالاتها للغناء والتوجه للقصر، فوجئت بأحد زملائها يناديها، ولما اقتربت منه دفعها فوقعت في حوض السباحة، فأخذت في الصراخ وانهارت”.

سميرة سعيد: وقعت في البسين وأنا رايحة أغني للملك

تفاصيل أصعب موقف اتعرضت له سميرة سعيد في حياتها واتصرفت إزاي وقتها؟#السيرة pic.twitter.com/6aXw5KPP86 — dmctv (@dmctv) February 18, 2021

وكانت الإعلامية المصرية وفاء الكيلاني، قد أعلنت عن الموسم الثاني من برنامجها “السيرة”، باستضافة المطربة المغربية سميرة سعيدة في الحلقة الافتتاحية.

وقامت قناة dmc بنشر أول برومو رسمي للحلقة المنتظرة، وبدأت بمشهد كادت تبكي فيه سميرة سعيد، وبعدها اعترفت المطربة المغربية أنها بدأت حياتها الفنية وهي لم تتجاوز التاسعة من عمرها، جعلها لا تعيش طفولتها وقالت: منذ دخلت الفن وأنا أعيش حياة الكبار.

كما تضمن البرومو تصريحا صادما من سميرة سعيد عن علاقتها بالموسيقار الراحل محمد عبد الوهاب أكدت فيه أنها لم تستمع لنصيحته ولم تحب كلامه، كما كشفت الفنانة المغربية عن سبب فشل علاقاتها الزوجية، مؤكدة أنها لم تعثر على شخص يصلح أن يكون “توأم روحها”، وذلك بحسب “سبوتنيك”.