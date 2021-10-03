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بالفيديو: سواريز يثأر من كومان بطريقة ساخرة!

3 - أكتوبر - 2021
لويس سواريز

لويس سواريز

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سخر مهاجم نادي أتلتيكو مدريد، الأوروغوياني لويس سواريز، من مدربه السابق في فريق برشلونة، الهولندي رونالد كومان، خلال مواجهة الفريقين ضمن مباريات الجولة الثامنة من الدوري الإسباني.

وسجل سواريز هدف فريقه الثاني ليرفض الاحتفال احتراما لجماهير برشلونة، الفريق الذي لعب في صفوفه سابقا.

إلا أن سواريز لم ينس ما فعله معه الهولندي كومان، عندما استلم تدريب برشلونة، حيث أجرى معه اتصالا هاتفيا وأخبره أنه خارج مخططاته المستقبلية.

وقف سواريز في منتصف الملعب بعد تسجيله للهدف ناظرا إلى المدرجات، ومحتفلا بوضع يده على أذنه وكأنه يجري اتصالا هاتفيا.

ويمر برشلونة بفترة سيئة بعد الخسارات الأخيرة التي تعرض لها، الأمر الذي ينذر بطرد الهولندي من قيادة الفريق.

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