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بالفيديو.. سوسن بدر ترقص وتغني على "تيك توك"

منذ 26 دقيقة
آخر تحديث: 13 - أغسطس - 2022 2:00 مساءً
الممثلة المصرية سوسن بدر

الممثلة المصرية سوسن بدر

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نشرت الفنانة سوسن بدر فيديو جديد لها بصحبة الفنانة لقاء سويدان يغنون من خلاله ويرقصون على برنامج تيك توك، ونشرت بدر الفيديو عبر حسابها على” انستغرام”.

هذا وانضمت الفنانة سوسن بدر إلى قائمة أبطال مسلسل “بابا المجال” بطولة مصطفى شعبان، المقرر المنافسة به فى السباق الرمضانى المقبل 2023.

المسلسل من إخراج أحمد خالد موسى، ووقعت سوسن بدر على المسلسل الأيام الماضية بعد ترشيح اسمها من قبل مخرج العمل.

وتأتى سوس بدر، ثاني المنضمين إلى أبطال المسلسل، حيث تعاقدت من قبلها الفنانة ياسمين رئيس منذ أيام على تقديم دور البطولة النسائية أمام مصطفى شعبان.

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن باقى أسماء الممثلين تباعًا خلال الأيام المقبل، لاسيما أن الشركة المنتجة ترغب في بدء عمليات تصوير المسلسل منتصف نوفمبر المقبل.

 

    المصدر :
  • مواقع إلكترونية

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