بالفيديو: سيارة إسعاف تعبر طريقاً مزدحماً بطريقة مدهشة

تسخدم سيارات الإسعاف في الحالات الطارئة لإنقاذ أرواح الناس عندما تتطلب حالتهم الصحية الانتقال إلى أقسام العناية المركزة داخل المستشفيات.

ورغم أن تلك السيارات تكون مجهزة بالحد الأدنى من الأجهزة الطبية اللازمة للحفاظ على حياة المريض أو المصاب حتى يصل إلى المستشفى، إلا أن عامل الوقت يكون عنصرا أساسيا في إنقاذ الأرواح.

ورغم أن بعض الدول تحدد مساحات خاصة على الطرق لخدمات الطوارئ إلا أنه في غالبية الأحوال تكون سيارات الإسعاف مضطرة لعبور طرق مزدحمة بالسيارات وهو ما يتطلب تعاون قائدي السيارات للسماح لها بالمرور بسرعة.

يظهر مقطع فيديو نشرته صفحة “بيوتيفل تشاينا” لحظة عبور سيارة إسعاف لإحدى الطرق في محافظة جيجيانغ، حيث توقفت جميع السيارات على جانبي الطريق وبدأ كل منها ينحرف خارجه بزاوية حادة حتى يوفر مسافة وسط الطريق لعبور سيارة الإسعاف، وذلك بحسب “سبوتنيك”.

