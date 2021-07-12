بالفيديو – سيرين عبد النور تحتفل بتخرج كريستيانو من الحضانة

نشرت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور فيديو لابنها كريستيانو رحمة بتخرجه من الحضانة.

واحتفلت سيرين بتخرج ابنها كريستيانو رحمة من الحضانة.

ونشرت فيديو يعرض ابنها من بين تلامذة آخرين مرتدين “روب” التخرج من الحضانة ثم ما يلبثون أن يرموا القبعات.

وبدا كريستيانو وقد انسدلت خصلات الغرة على جبينه في غاية الظرافة وهو يرمي القبعة وينظر إلى زملائه، وعلقت سيرين على الفيديو :”اليوم تخرج كريستيانو من الحضانة عقبال ما شوفك متخرج من الجامعة يا قلبي انت شوفولي كيف كب”.

وعلّقت الممثلة اللبنانية ندى أبو فرحات بالقول:”دخل الغرة حبيبي أنا”، أما الممثلة ورد الخال فاكتفت بإيموجي لوجوه ضاحكة وقلوب حمراء”.

وكانت الممثلة المصرية رانيا يوسف من بين اللواتي أبدين إعجابهن بكريستيانو وبالفيديو وعلقت بإيموجي لقلوب حمراء”.