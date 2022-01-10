الأثنين 7 جمادى الآخرة 1443 ﻫ - 10 يناير 2022 |
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بالفيديو: سيرين عبد النور تشعل “إنستغرام” على أنغام “الغزالة الرايقة”

منذ 7 دقائق
سيرين عبد النور

سيرين عبد النور

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نشرت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور فيديو على حسابه عبر “إنستغرام” وهي ترقص على أغنية “الغزالة الرايقة”. وعبّر متابعو سيرين عن سعادتهم بطريقة رقصها، حتى أن العديد منهم أكدوا أنها أفضل من رقص على أنغام الأغنية.

وأدت سيرين وصلة رقص شرقية، وتم تركيب اللقطات على الأغنية التي يؤديها الطفل محمد أسامة للترويج لفيلم “من أجل زيكو” الذي انطلقت عروضه، الأربعاء الماضي، في دور السينما المصرية.

في سياق منفصل، كانت سيرين قد شاركت متابعيها لقطة عفوية لها مع عائلتها في صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي.

وظهرت سيرين مستلقية على الأرض وعائلتها خلفها، وقد خطفت اللقطة أنظار الكثير من المتابعين الذين تركوا لها تعليقات محبة.

 

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