بالفيديو: سيرين عبد النور و”تكسير الصحون”

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للفنانة سيرين عبد النور وهي تكسّر صحون في أحد المطاعم اللبنانية بمناسبة عيد ميلاد ‏شقيقتها سابين نحاس.‏

وظهرت سيرين عبد النور في مقطع فيديو بالحفل وهي تكسر مجموعة صحون ببعضها البعض، لتقول سابين بالفيديو: “أي روح يا ‏‏نحس‎‏”.‏

واستعرضت سابين أجواء الحفل عبر صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أطلت بفستان أحمر وسط أجواء يسودها الفرح ‏والبهجة‎.‎

الجدير ذكره أن سابين نحاس نالت لقب ملكة جمال الإنترنت عام 2000، وشاركت في مسلسل الباشوات‎.‎

يذكر ان سيرين احتفلت سابقاً بعيد ميلادها مرّتين، وانتشر مقطع فيديو لها وهي تحتفل على أنغام أغنيتها “لو بصّ في عيني” قبل عيد ‏ميلادها بيوم، والذي صادف في 21 من شباط الحالي.‏

وتلقّت عبدالنور المعايدات من أصدقائها وجمهورها عبر “تويتر”، وحرصت على الردّ عليهم.‏