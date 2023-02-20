الأثنين 29 رجب 1444 ﻫ - 20 فبراير 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بالفيديو: سيف نبيل ودوزي يطلقان تحديًا راقصًا

منذ 4 دقائق
سيف نبيل

سيف نبيل

A A A
طباعة المقال

حقّقت أغنية “عليك عليك” التي تعاون فيها الفنانان دوزي وسيف نبيل نجاحًا كبيرًا بعد طرحها، وعلى الأثر أطلق النجمان تحديًا راقصًا على إيقاع الأغنية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

أصدر الفنان العراقي سيف نبيل بمشاركة الفنان المغربي دوزي أغنية تحمل عنوان “عليك عليك”، عبر “يوتيوب”، وجمع هذا الديو بين الثقافة المغربية والعراقية، وهو أول تعاون فني بين الطرفين.

وكتب كلمات الأغنية سمير الموجاري، ولحّنها سيف نبيل، أما التوزيع فحمل توقيع عمر الصباغ. وطُرحت “عليك عليك” على طريقة الفيديو كليب، صورت مشاهده تحت إدارة المخرج أحمد المنجد.

وظهر كل من سيف ودوزي في الكليب بـ”لوكات مختلفة”، حيث جسّد دوزي دور طبيب، فيما جسد نبيل دور مريض يزور العيادة.

وبعد إصدار الأغنية، أطلق النجمان تحديًا راقصًا على إيقاع أغنيتهما المشتركة.

 

    المزيد من منوعات

    الأمير وليام
    بالصور: وليام وكيت ميدلتون يخطفان الأنظار في بافتا 2023
    كارلوس ألكاراز
    كارلوس ألكاراز يستمتع بعودة حالمة خلال تتويجه في الأرجنتين
    ورد الخال
    ورد الخال لصوت بيروت إنترناشونال: دوري محرك أساسي في "للموت ٣"

    الأكثر قراءة

    حاكم مصرف لبنان رياض سلامة
    رياض سلامة "بقّ البحصة".. هذا سبب ارتفاع الدولار!
    حسن نصرالله
    انت سيد الانهيارات.. ارحل يا حسن!
    حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة
    بالأرقام.. رياض سلامه يكشف حجم احتياطيات لبنان من الدولار والذهب