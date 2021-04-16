بالفيديو: “سيّد” التوازن الصيني يبهر جماهيره… “يتحدى الجاذبية”!

أظهر الشاب الصيني يانغ ييكونغ قدرة مذهلة على تحقيق توازن الأشياء والأشخاص من خلال نشر مقاطع فيديو تُظهر هوايته غير العادية منذ عام 2017، حيث جمع أكثر من أربعة ملايين متابع على وسائل التواصل الاجتماعي.

واعتبرت صحيفة “China Morning Post” أن هذا الشخص قادر على تحدي الجاذبية. ويعرف يانغ ييكونغ كيفية موازنة “كل شيء”، بما في ذلك الدراجة واسطوانة الغاز. حتى ابنه الصغير متورط بشكل مباشر في ههواية أبيه الاستثنائية.

وقال ييكونغ الملقب بسيد التوازن: “هذه إحدى هواياتي، لقد كنت مهتمًا بالتوازن في شبابي. وذات يوم عاد ابني من المدرسة وأظهر لي حيلة تعلمها عبر الإنترنت. وفكرت، نظرًا لأن هؤلاء الأشخاص يمكنهم إظهار حيلهم السحرية على الإنترنت، يمكنني أيضًا إظهار مهاراتي في التوازن هناك”، بحسب الصحيفة.

وأضاف: “هذه العملية تتطلب الكثير من الصبر. يستغرق الأمر وقتًا طويلاً للتفكير في المشروع وتحديد مركز الثقل. في الوقت نفسه، فإن احتمال الخطأ مرتفع للغاية، فقط 20% من الأفكار ناجحة. لكني أحاول مرارا وتكرارا. وهذا يجلب لي الكثير من الفرح، حتى لو لم ينجح شيء ما”.

بفضل مهاراته، جمع ييكونغ بالفعل أكثر من أربعة ملايين مشترك على الإنترنت. يخطط للقيام بالمزيد من المشاريع الطموحة في المستقبل، وذلك بحسب “سبوتنيك”.