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بالفيديو: شاب "يصفع" رجل دين إيراني وسط شارع عام

18 - أبريل - 2021
رجل دين ايراني - تعبيرية

رجل دين ايراني - تعبيرية

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اعتقلت السلطات الأمنية الإيرانية شابا ظهر في مقطع فيديو وهو يصفع أحد رجال الدين وسط الشارع العام.

وأكد قائد شرطة محافظة جيلان الجنرال عزيز الله ملكي، الأحد، ”اعتقال الشاب الذي أهان أحد رجال الدين“، مشيرا إلى أن الشاب يبلغ من العمر 24 عاما ”ولم يكن في حالة طبيعية بسبب تعاطي المخدرات“.

ولفت الجنرال ملكي إلى أن المتهم ”ندم وأسف على فعلته، وأكد أنه فعل ذلك بسبب تعاطي المخدرات“، مشددا على أنه ”سيتم تقديمه إلى السلطة القضائية“.

وعلق بعض الناشطين الإيرانيين في ”تويتر“ على هذا المقطع، فاعتبر المغرد حسرت دموكراسي، أن هذا الفيديو ”مصطنع، حيث يتحدثون فيه بشكل غير طبيعي، عندما يقول رجل الدين للشاب: اضربني على أذني“.

وقال مهران: ”شاهدوا المقطع حتى النهاية، إن هذه مسرحية، يقول اضربني على أذني“.

بدوره، كتب المغرد أميد إصلاحي: ”على افتراض أن الفيديو حقيقي، فالاعتداء على الضعيف ليس من شيمة الرجال حتى لو كان هذا الضعيف عدوي، اذهبوا نحو الأقوياء… مبروك اعتقال الشاب“، وذلك بحسب “ارم نيوز”.

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