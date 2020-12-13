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بالفيديو: شاب يقدم على فعل جنوني قبل لحظات من إقلاع الطائرة

منذ ساعة واحدة
طائرة

طائرة

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أقدم شاب متهور على فعل جنوني قبل لحظات من إقلاع الطائرة، والذي كان سيعرضه للخطر قبل أن يتم اعتقاله فورا.

وفي التفاصيل، أعتقلت قوات الأمن في مطار لاس فيغاس الدولي، شابا متهورا تسلل إلى جناح طائرة مدنية تابعة لشركة “ألاسكا إيرلاينز”.

ووثق المسافرون على متن الطائرة لحظة صعود الشاب على جناح الطائرة، من دون معرفة الأسباب، ليتم اعتقاله من قبل رجال إنفاذ القانون.

وعلق المتحدث الرسمي باسم المطار جو راجكل، عن الحادثة قائلا ” تم إرسال الرجل إلى منشأة طبية، وبحسب المعلومات، يعاني من مرض عقلي”.

وقال الملازم كين نوجل من إدارة شرطة العاصمة، إن المشتبه به قفز على ما يبدو السياج المحيط للمدرج.

وتم إعادة الطائرة بعد إنزال الشاب إلى المدرج لإجراء فحص كامل، قبيل إقلاعها إلى بورتلاند بولاية أوريغون.

    المصدر :
  • سبوتنيك

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