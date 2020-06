بالفيديو – شارل لوكلير في جولة عبر شوارع مارانيلو الإيطالية

وقال الصانع الإيطالي صاحب الانجازات الكبيرة إن لوكلير 22 عاماً هو بذلك أول سائق في الحقبة الحديثة يقود سيارة فورمولا 1 عبر شوارع مدينته.

وقال شارل لوكلير الذي أدرك أن صوت سيارته ربما أيقظ بعض سكان المدينة من نومهم “أنا عادة لا أحب الاستيقاظ مبكراً لكن هذا الصباح كان هناك سبب قوي للقيام بذلك” ، وأضاف السائق الفرنسي الشاب “كان من الممتع العودة للسيارة اليوم وبصورة خاصة في مثل هذا المسار المميز، العودة للجلوس خلف المقود تشبه العودة للبيت بعد غياب”.

ومن المقرر انطلاق موسم سباقات الفورمولا 1 المؤجل في النمسا بسباقين في 5 و 12 تموز المقبل بدون جمهور وضمن إجراءات وقائية صارمة.

