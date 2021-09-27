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بالفيديو: شبل دب أبيض يطلب "حضانة" البشر

27 - سبتمبر - 2021

دب

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قال أندريه غوربان مدير المحمية الطبيعية “روييف روتشي” في كراسنويارسك، إن شبل دب قطبي، ربما فقد أمه، جاء إلى قرية ديكسون القطبية في إقليم كراسنويارسك.

وكتب غوربان، على صفحته في فيسبوك: “دب أبيض صغير، يبحث عن أمه. لليوم الثالث على التوالي يجلس في مكان واحد، ولسبب ما لا يغادر المكان. حسن المنظر نظيف الشكل، ولا يزال غير نحيلا. لكن على ما يبدو، لن تحضر أمه إليه. من المستحيل أن تتخلى عن صغيرها الذي لا يزيد عمره على عامين، وهذا يعني أنها تعرضت لشيء ما”.

وفي الفيديو المنشور على صفحته، بدا الدب الصغير حزينا، لا يتحرك بين الحجارة على خلفية مبنى والبيوت السكنية.

في التعليقات على المنشور، يشير غوربان إلى أن حديقة الحيوانات في المنطقة تراقب الوضع عن كثب، وهي جاهزة لاستقبال الدب اليتيم، ولكن فقط الهيئة الفيدرالية للإشراف على الموارد الطبيعية “روسبيرودنادزور”، يمكنها تقرير مصير هذا الحيوان المعرض للانقراض.

    المصدر :
  • روسيا اليوم

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