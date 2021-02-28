بالفيديو: شخص يجسد شخصية توم كروز بتقنية عالية على "تيك توك"

انتشرت على منصة “تيك توك” مقاطع فيديو قيل أنها تعود للممثل الأمريكي توم كروز بالرغم من عدم إعلانه الرسمي عن إطلاق قناته الخاصة.

واحتوت الصفحة على مقاطع يظهر فيها الممثل الأمريكي توم كرز وهو يلعب الغولف، بالإضافة إلى مقطع يظهر فيه فن الحيل ويتحدث عن اجتماعه برئيس الاتحاد السوفياتي السابق ميخائيل غورباتشوف ويتصرف عمومًا مثل توم كروز النموذجي.

لكن من جهة أخرى أثار هذا الحساب تساؤلات كثيرة لدى محبي الممثل الأمريكي توم كروز خصوصا أنه لم يقم بترخيص الصفحة كصفحة رسمية له وهذا ما استدعى الكثير من الناس أخذ الحيطة والحذر من الحساب.

وتبين بعد ذلك، أن شخص ما قام بإدخال تقنية “نيروكروز” المجسدة للممثل الحقيقي توم كروز بالشكل والمضمون، بحيث تقوم التقنية الجديدة بإظهار الشخص وكأنه الممثل بالإضافة إلى صوته وجسمه.

وتعد هذه التقنية جديدة نوعا ما خصوصا على وسائل التواصل الاجتماعي حيث يقوم الكثير روادها بتجسيد دور الممثلين المشهورين، وذلك بحسب “سبوتنيك”.