بالفيديو.. شغب وتكسير يوقف مباراة العهد والأنصار

شهد ملعب فؤاد شهاب – جونيّه، مساء (الأحد 12-3-2023)، توتراً كبيراً وحاله من الهرج والمرج خلال مباراة كرة القدم التي جمعت فريقي الأنصار والعهد، في المرحلة الخامسة الاخيرة ايابا من مباريات “مجموعة الهبوط”.

وتوقفت المباراة في الدقيقة 99 قبل زهاء سبع دقائق من نهايتها، اثر اقتحام عدد من جمهور نادي الانصار ارض الملعب بعد تحطيم السور الحديد الشائك، اثر احتكاك بين لاعبي الفريقين.

وتقدم العهد في الشوط الاول 1 – 0 من هجمة منسقة من وسط الملعب عبر لاعبين عدة، فوصلت الكرة الى ربيع عطايا داخل المنطقة الخضراء، فأودعها شباك الحارس رامي كنج.

وفي بداية الشوط الثاني، في الدقيقة 48 سدد كابتن الانصار المدافع نصار نصار من خارج المنطقة، واخرج الحارس مهدي خليل كرته الى ركنية.

وتوفقت المباراة ربع ساعة بعد الغاء الحكم العماني خالد الشخصي هدفا سجله الاحتياطي نادر مطر، بدعوى تعرض زميله التونسي حسام اللواتي لخطأ خارج المنطقة. واظهرت الاعادة التلفزيونية عدم وجود شائبة في اللعبة كلها.

ومع ارتفاع وتيرة ضغط الانصار، حصل المهاجم السنغالي الحاج مالك تال على “بنالتي” احتسبها الحكم في الدقيقة 82. وانبرى حسن معتوق للكرة وسددها بنجاح متوسطة الارتفاع الى الزاوية اليسرى البعيدة لمرمى خليل مسجلا اصابة التعادل 1 – 1.

وحسم الاحتياطي محمد ناصر النتيجة في مصلحة العهد مسجلا الاصابة الثانية 2 – 1 في الدقيقة 88، بكرة سددها من داخل المنطقة الى المقص الايمن لمرمى الحارس كنج.

ومن جديد، عادل معتوق النتيجة للانصار 2 – 2 في الدقيقة 92.

الا ان المهاجم الاسكوتلندي لي اروين صاحب اغلى الصفقات في تاريخ الكرة اللبنانية سجل اصابة التقدم للفريق الاصفر 3 – 2 في الدقيقة 98، بكرة سددها من ضربة حرة من خارج المنطقة الى شباك الحارس كنج، بعدما بدلت اتجاهها بالارتطام بأحد لاعبي حائط الصد.

وتعطلت اللعبة في الدقيقة 99 اثر احتكاك لاعبين، وقيام جمهور الانصار بتحطيم السور الحديد للدخول الى ارض الملعب، بعد تحطيم كراسي البلاستيك وقذفها الى ارض الملعب على دفعات. فغادر طاقم الحكام العماني واللاعبين متوجهين الى غرف تبديل الملابس. في حين تحولت ارض الملعب ساحة مواجهة بين بعض جماهير الانصار وقوة مكافحة الشغب في قوى الامن الداخلي.

وهذه المرة الثالثة في عهد اللجنة التنفيذية الحالية للاتحاد اللبناني لكرة القدم برئاسة المهندس هاشم حيدر، يحسم فيها الدوري بعد “مباراة فاصلة” في المرحلة الاخيرة، بعد احراز النجمة اللقب في 2002 على حساب الحكمة 2 – 2، والانصار على حساب النجمة في 2021.