بالفيديو.. شيرين عبد الوهاب: أنا كمان عايزة أكمل تعليمي زيك

كشفت المطربة شيرين عبد الوهاب رغبتها وأمنيتها، في أن تستكمل تعليمها مرة أخرى، وذلك بعد أزماتها في الفترة الأخيرة، وذلك بعد أن تركت التعليم من أجل عملها بالغناء، وانشغالها بتقديم الحفلات والأعمال الغنائية لجمهورها.

وتحدثت شيرين عبد الوهاب عن هذه الأمنية، خلال مداخلة هاتفية لها، مع الإعلامية منى الشاذلي، إذ حرصت على تهنئة الشاعر الغنائي وصديقها أيمن بهجت قمر، الذي استكمل دراسته خلال الأيام الأخيرة، بعد أكثر من 33 عامًا.

وقالت شيرين عبد الوهاب خلال مداخلتها الهاتفية مع منى الشاذلي: مبروك يا أيمونتي، أنا كمان عايزة أكمل تعليمي زيك، لتعلق الشاذلي على هذا الأمر، قائلة: دا خبر الموسم.