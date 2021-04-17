الأثنين 17 محرم 1444 ﻫ - 15 أغسطس 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بالفيديو: صاحبة أطول شعر في العالم تتبرع به إلى متحف أميركي

17 - أبريل - 2021
نيلانشي باتيل

نيلانشي باتيل

A A A
طباعة المقال

قصت الهندية نيلانشي باتيل التي تبلغ من العمر 18 عاما، الحاصلة على لقب أطول شعر لمراهقة، شعرها لأول مرة منذ 12 عاما، لتتبرع به إلى متحف “ريبليز”.

وانتشر مقطع الفيديو، يظهر باتيل، وهي تحصل على قصتها الأولى منذ أكثر من عقد.

وفازت نيلانشي بلقب أطول شعر على الإطلاق لمراهقة في عام 2018، عندما كانت تبلغ 16 عاما من العمر، وكان طول شعرها 170.5 سم.

وفي تموز الماضي، قبل عيد ميلادها الـ18 مباشرة، تم قياس شعر نيلانشي للمرة الأخيرة، وقد بلغ 200 سم، ما جعلها تكسر رقمها القياسي السابق المسجل في موسوعة “غينيس”.

واستغرق الأمر من نيلانشي بعض الوقت لتقرر ما الذي ستفعله بشعرها بعد أن قصته، حيث كانت تفكر في ثلاثة خيارات، بيعه بالمزاد العلني أو التبرع به للجمعيات الخيرية أو لمتحف.

وبعد مداولات مع والدتها، التي كانت تساعدها في غسل شعرها وتصفيفه مرة واحدة في الأسبوع، قررت الفتاة التبرع به لمتحف “ريبلي” الذي يهتم بالأشياء الغريبة والنادرة، وذلك بحسب RT

    المزيد من منوعات

    عمرو عبد الجليل برفقة الفنان محمد هنيدي
    عمرو عبد الجليل ينشر صورة له برفقة محمد هنيدي
    كيم كارديشان
    كيم في احدث ظهور لها بعد انفصالها عن حبيبها بيت
    نادية الجندي
    بالفيديو.. نادية الجندي تكشف سر رشاقتها وجمالها

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    علم ميليشيا حزب الله
    رأس الحزب في صالات بيع التسويات... هل تخلّى الأسد عن نصرالله؟
    ًوصول طائرة من الدمام على متنها 135 مسافرا
    بالفيديو.. مقاتلات يونانية تعترض طائرة لـ "الميدل ايست"
    هادي مطر منفذ الهجوم على سلمان رشدي
    بعد تصريحات حزب الله.. والد هادي مطر يعتزل الناس والإعلام!