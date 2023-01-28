السبت 6 رجب 1444 ﻫ - 28 يناير 2023 |
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بالفيديو.. صاعقة تضرب طائرة ركاب أثناء هبوطها

منذ 44 دقيقة
صاعقة ضربت طائرة من طراز "Anadolujet" أثناء هبوطها

صاعقة ضربت طائرة من طراز "Anadolujet" أثناء هبوطها

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ضربت صاعقة طائرة من طراز “Anadolujet” أثناء هبوطها في مطار أنطاليا من دون وقوع إصابات.

فقد نشرت وسائل إعلام تركية ومواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر لحظة تعرّض الطائرة لصاعقة أثناء عاصفة مطرية فوق أجواء مدينة أنطاليا.

إذ تشهد المدينة طقسا سيئا منذ مساء الجمعة، وأصدرت المقاطعة تنبيها بإشارة برتقالية بسبب العواصف الرعدية والعواصف في البحر والرياح بقوة الأعاصير.

وفي مقاطعة كيمير، وصلت سرعة الرياح إلى 153 كم/ساعة، وفي منطقة كونيالتي في أنطاليا – 100 كم / ساعة. وتجاوز ارتفاع الأمواج في البحر في بعض الأحيان 5 أمتار.

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