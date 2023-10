بالفيديو.. صحافية تثير الجدل وتتظاهر بالرعب في إسرائيل

هذه المرة الأولى التي تنتشر عبر مواقع التواصل والقنوات الاخبارية فيديوهات للدمار الكبير والقصف والإصابات في غزة، وبين هذه المشاهد التي تعاطف عدد كبير من الشعوب الغربية معها، تحاول إسرائيل بشكل كبير جذب هذا التعاطف لها عبر بعض القنوات والصحافيين أثناء التغطية كمحاولة لكسب استعطاف دولي.

فيما أثار مقطع مصور انتشر بشكل واسع على مواقع التواصل، لصحافية من رومانيا تغطي الحرب بين إسرائيل وحماس، انتقادات كبيرة بسبب تقريرها المثير للجدل والدرامي في آن.

فقد ظهر على الإنترنت مقطع فيديو لتقريرها من شوارع إسرائيل تظهر فيها وهي تنحني على نفسها كأنها تحاول حماية نفسها من غارة ما أو إطلاق نار، بينما لم يكن هناك أي توتر حولها بل كانت الأمور على أفضل ما يرام.

وكان الأشخاص الموجودون في خلفية الفيديو يسيرون ويركبون الدراجات في الشارع بشكل عرضي دون أي خوف من الهجوم، لكن الصحافية تظاهرت بالرعب.

ومع ظهور الفيديو على الإنترنت وانتشاره على نطاق واسع، انتقد مستخدمو الإنترنت طريقتها الدرامية في تغطية الحرب.

إلى ذلك، شارك العديد من مستخدمي منصة “إكس” الفيديو، وهم يتساءلون ما هو الخطأ في الصحافية ولماذا قامت بهذا الموقف رغم تصرف الآخرين بشكل طبيعي.

وعلى الرغم من التعليق على الفيديو الذي يدعي أنها كانت تختبئ للاحتماء من صواريخ حماس وهجوم مميت، فإن الصور خلف الصحافية لم تدعم ذلك، وهذا ما جعل مستخدمي الإنترنت يتساءلون عن تغطيتها.

فيما سخر مستخدمو “إكس” من التغطية ووصفوها بأنها “دعاية”. وجاء الرد مصحوبا بالرموز التعبيرية “الضاحكة”، وكتب أحدهم: “هذه بعض التقارير الكاذبة عن الحرب في إسرائيل من الدرجة الأولى”.

كذلك تعرضت الصحافية لانتقادات ووصفت بأنها “ملكة الدراما” بسبب تقريرها المزيف والمفبرك.

Drama Queen. So, still take the Western media seriously? https://t.co/sFgduIgnoX

— ғᴀᴛ ғɪɴɢᴇʀs™ (@longshortgamma) October 23, 2023