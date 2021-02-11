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بالفيديو: صحيفة ديلي ميل تتهم حكم مباراة برشلونة وإشبيلية بالتغاضي عن طرد ميسي

11 - فبراير - 2021
ليونيل ميسي

ليونيل ميسي

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قالت صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، إن الحكم ماثيو لاهوز تغاضى عن طرد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في مباراة برشلونة وإشبيلية.

وخسر برشلونة 0/2 أمام إشبيلية، على ملعب رامون سانشيز بيزخوان، في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا، أمس الأربعاء.

واندفع ميسي للحصول على الكرة من يدي جوردان، لكنه وضع ذراعه على وجه منافسه، غير أن لاهوز لم يوجه أي تحذير لميسي، في حين أشهر البطاقة الصفراء لجوردان في الدقيقة 64.

ميسي يندفع للحصول على الكرة من يدي جوردان

ميسي يندفع للحصول على الكرة من يدي جوردان

وفي يناير الماضي نال ميسي أول بطاقة حمراء في مسيرته مع برشلونة بعدما لكم أسيير فيلاليبري لاعب أتلتيك بلباو في نهائي كأس السوبر الإسباني.

ويلعب برشلونة مع إشبيلية في مباراة إياب نصف نهائي الكأس يوم الأربعاء الثالث من مارس، لكن قبل ذلك سيلتقيان يوم السبت 27 فبراير في الجولة الـ25 من الدوري الإسباني.

    المصدر :
  • إرم نيوز

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