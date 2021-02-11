بالفيديو: صحيفة ديلي ميل تتهم حكم مباراة برشلونة وإشبيلية بالتغاضي عن طرد ميسي

قالت صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، إن الحكم ماثيو لاهوز تغاضى عن طرد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في مباراة برشلونة وإشبيلية.

وخسر برشلونة 0/2 أمام إشبيلية، على ملعب رامون سانشيز بيزخوان، في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا، أمس الأربعاء.

واندفع ميسي للحصول على الكرة من يدي جوردان، لكنه وضع ذراعه على وجه منافسه، غير أن لاهوز لم يوجه أي تحذير لميسي، في حين أشهر البطاقة الصفراء لجوردان في الدقيقة 64.

وفي يناير الماضي نال ميسي أول بطاقة حمراء في مسيرته مع برشلونة بعدما لكم أسيير فيلاليبري لاعب أتلتيك بلباو في نهائي كأس السوبر الإسباني.

ويلعب برشلونة مع إشبيلية في مباراة إياب نصف نهائي الكأس يوم الأربعاء الثالث من مارس، لكن قبل ذلك سيلتقيان يوم السبت 27 فبراير في الجولة الـ25 من الدوري الإسباني.

Se observa claramente como Joan Jordán intenta partirle el brazo a Messi con la cara. pic.twitter.com/tHXKef6CS4 — Alex Porcel (@AlexPorest) February 10, 2021