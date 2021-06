بالفيديو: صرصور يتجول على جسد مراسل أثناء بث مباشر!

ارتبك وارتعب كبير مراسلي شبكة CNN الأميركية لدى الكونغرس، مانو راجو، حين كان في بثّ حي ومباشر على الهواء بسبب زحف صرصور كبير على جسمه.

الصرصور بدأ في الظهور حينما كان راجو يتكلم في التغطية، فأكمل طريقه من صدر المراسل حتى أذنه إلى أن ثبت أسفل رقبته.

CNN's chief congressional correspondent Manu Raju received a rude awakening when a cicada crawled onto his neck during a live shot https://t.co/hchKskPNnl pic.twitter.com/1s4V4wH22I

— CNN (@CNN) May 28, 2021