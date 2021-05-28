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بالفيديو: صرصور يتجول على جسد مراسل أثناء بث مباشر!

28 - مايو - 2021
آخر تحديث: 28 - مايو - 2021 11:54 صباحًا
مراسل

مراسل

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ارتبك وارتعب كبير مراسلي شبكة CNN الأميركية لدى الكونغرس، مانو راجو، حين كان في بثّ حي ومباشر على الهواء بسبب زحف صرصور كبير على جسمه.

الصرصور بدأ في الظهور حينما كان راجو يتكلم في التغطية، فأكمل طريقه من صدر المراسل حتى أذنه إلى أن ثبت أسفل رقبته.

بحسب الفيديو، يبدو أن هناك من حذّر راجو في غرفة التحكم، بشأن الزائر الجديد، فما كان من المراسل إلا أن انتفض مرتعباً مبعداً الصرصور عن جسده.

وقد لاقى الفيديو تفاعلاً كبيراً عبر شبكات التواصل، وأعاد المستخدمون نشره مرات عديدة، وذلك بحسب “العربية”.

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