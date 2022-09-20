بالفيديو: ضيف غير مرغوب به بجنازة الملكة إليزابيث‎!‎

رغم وجود شبه إجماع على التنظيم المحكم بروتوكوليا وأمنيا في الجنازة الرسمية للملكة إليزابيث الثانية، الاثنين، والتي حضرها زهاء ألفي ضيف، فإن الأمر لم يخل من تعليقات رواد مواقع التواصل الاجتماعي وإن كانت على تفاصيل جد بسيطة يصعب السيطرة عليها.
فقد تداول ناشطون على مواقع التواصل فيديو وثق ضيفا نعتوه بغير المرحب به له ثمانية أرجل، وهو عنكبوت وجد نفسه على نعش الملكة في وستمنستر آبي، وبالضبط في إكليل الزهور وأوراق الشجر المقطوعة من حدائق قصر باكنغهام التي كانت على النعش.
كما تحرك العنكبوت على رسالة كتبها الملك تشارلز الثالث، جاء فيها: “في ذكرى محبة ومخلصة. تشارلز ر.”، قبل أن يختفي العنكبوت في النهاية عن الأنظار ويعود إلى داخل الباقة.
وتناقلت مواقع التواصل الاجتماعي لقطة العنكبوت، وعلقت إحدى التغريدات على تويتر: “أشهر عنكبوت في العالم الآن”، فيما تهكمت تغريدة أخرى قائلة: “هل تمت دعوتك يا صديقي؟”.
كما تعاطف آخرون مع الحشرة التي وجدت بسرعة وبعفوية تفاعلا على الشبكة العنكبوتية لكن ليس الشبكة التي تنسج خيوطها عادة بل الافتراضية.
وعلق أحدهم: “تخيل أنك عنكبوت في الحديقة وتنام في وردة وردية ثم تستيقظ، وتمد كل سيقانك الصغيرة لتدرك أنك فجأة في وستمنستر أبي، فوق نعش الملكة أمام زعماء العالم والمليارات من الناس”.
يشار إلى أنه مع حلول فصل الخريف، يبدأ موسم العناكب في بريطانيا، وهي فترة يخافها الكثيرون بسبب ظهور تلك المخلوقات الصغيرة في منازلهم بكثرة.
وشكل يوم الاثنين، تحديا أمنيا استثنائيا للعاصمة البريطانية لندن، يتمثل بجنازة الملكة إليزابيث الثانية التي بلغت من العمر 96 عاما بعد 70 عاما من الحكم، ومن أجل تلك المناسبة وضعت بريطانيا خطة وصفت بأكبر عملية لضبط الأمن والحماية في تاريخ المملكة منذ الحرب العالمية الثانية.
وشهد العالم الجنازة الملكية أو جنازة القرن كما سماها البعض مجازا في ختام عشرة أيام كاملة من الحداد الوطني، وشارك مئات الآلاف من الأشخاص المحتشدين في شوارع لندن في الحدث، فضلا عن متابعة الملايين حول العالم للنعش الذي رقد وسط عاصفة استمرت لأيام شهدت مراسم اتسمت بالرقي والمباركة والحماية.
The most famous spider in the world right now. #queensfuneral #QueenElizabethIIMemorial pic.twitter.com/G2sG9VDLjL
— Laura (@deplaurablenull) September 19, 2022