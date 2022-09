بالفيديو: ضيف غير مرغوب به بجنازة الملكة إليزابيث‎!‎

رغم وجود شبه إجماع على التنظيم المحكم بروتوكوليا وأمنيا في الجنازة الرسمية للملكة إليزابيث الثانية، الاثنين، والتي حضرها زهاء ‏ألفي ضيف، فإن الأمر لم يخل من تعليقات رواد مواقع التواصل الاجتماعي وإن كانت على تفاصيل جد بسيطة يصعب السيطرة ‏عليها‎.‎

فقد تداول ناشطون على مواقع التواصل فيديو وثق ضيفا نعتوه بغير المرحب به له ثمانية أرجل، وهو عنكبوت وجد نفسه على نعش ‏الملكة في وستمنستر آبي، وبالضبط في إكليل الزهور وأوراق الشجر المقطوعة من حدائق قصر باكنغهام التي كانت على النعش‎.‎

كما تحرك العنكبوت على رسالة كتبها الملك تشارلز الثالث، جاء فيها: “في ذكرى محبة ومخلصة. تشارلز ر.”، قبل أن يختفي ‏العنكبوت في النهاية عن الأنظار ويعود إلى داخل الباقة‎.‎

وتناقلت مواقع التواصل الاجتماعي لقطة العنكبوت، وعلقت إحدى التغريدات على تويتر: “أشهر عنكبوت في العالم الآن”، فيما تهكمت ‏تغريدة أخرى قائلة: “هل تمت دعوتك يا صديقي؟‎”.‎

كما تعاطف آخرون مع الحشرة التي وجدت بسرعة وبعفوية تفاعلا على الشبكة العنكبوتية لكن ليس الشبكة التي تنسج خيوطها عادة ‏بل الافتراضية‎.‎

وعلق أحدهم: “تخيل أنك عنكبوت في الحديقة وتنام في وردة وردية ثم تستيقظ، وتمد كل سيقانك الصغيرة لتدرك أنك فجأة في ‏وستمنستر أبي، فوق نعش الملكة أمام زعماء العالم والمليارات من الناس‎”.‎

يشار إلى أنه مع حلول فصل الخريف، يبدأ موسم العناكب في بريطانيا، وهي فترة يخافها الكثيرون بسبب ظهور تلك المخلوقات ‏الصغيرة في منازلهم بكثرة‎.‎

وشكل يوم الاثنين، تحديا أمنيا استثنائيا للعاصمة البريطانية لندن، يتمثل بجنازة الملكة إليزابيث الثانية التي بلغت من العمر 96 عاما ‏بعد 70 عاما من الحكم، ومن أجل تلك المناسبة وضعت بريطانيا خطة وصفت بأكبر عملية لضبط الأمن والحماية في تاريخ المملكة ‏منذ الحرب العالمية الثانية‎.‎

وشهد العالم الجنازة الملكية أو جنازة القرن كما سماها البعض مجازا في ختام عشرة أيام كاملة من الحداد الوطني، وشارك مئات الآلاف ‏من الأشخاص المحتشدين في شوارع لندن في الحدث، فضلا عن متابعة الملايين حول العالم للنعش الذي رقد وسط عاصفة استمرت ‏لأيام شهدت مراسم اتسمت بالرقي والمباركة والحماية‎.‎

The most famous spider in the world right now. #queensfuneral #QueenElizabethIIMemorial pic.twitter.com/G2sG9VDLjL

— Laura (@deplaurablenull) September 19, 2022