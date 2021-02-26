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بالفيديو: طائرة تهبط اضطرارياً على طريق سريع وتصطدم بسيارة!

26 - فبراير - 2021
طريق سريع

طريق سريع

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أظهر مقطع فيديو مرعب، تداولته وسائل إعلام أمريكية، طائرة صغيرة تقوم بهبوط اضطراري وتصطدم بسيارة على الطريق السريع في كاليفورنيا.

الطائرة الصغيرة ذات المحرك الواحد هبطت اضطراريا في منتصف طريق 580 السريع في ليفرمور بكاليفورنيا.

خلال هبوط الطائرة اضطراريا وسيرها على الطريق السريع، اصطدمت مقدمة الطائرة بمقدمة سيارة لكزيس بيضاء من فئة السيدان، الأمر الذي دفع الطائرة للأمام حوالي خمسة أقدام، وهو ما ساهم في توقفها.

https://www.youtube.com/watch?v=VpIEVVhHv3s&feature=emb_title

في وقت الاصطدام صرخ الشخص الذي الذي التقط الفيديو قائلا، “يا إلهي!! بالكاد لقد حصلت عليه (المشهد)!”.

الطيار الذي كان يقود الطائرة قال، إنه اضطر للهبوط بالطائرة حوالي الساعة 5 مساء بالتوقيت المحلي. يوم الثلاثاء، بعد الإقلاع من مطار ليفرمور المحلي القريب”.

وأشار إلى أن الطائرة ارتفعت إلى حوالي 500 قدم قبل أن يفقد الطاقة ويضطر للهبوط الاضطراي على الطريق السريع”.

وكشفت صحيفة “نيويورك بوست”، أن الطيار ووالده وسائق السيارة جميعهم بخير، ونجوا من الحادث بدون إصابات، وذلك بحسب “سبوتنيك”.

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