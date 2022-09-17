بالفيديو.. طالب ينقذ طفلا من دهس محتم في عسير

في مشهد لا يوصف، أقدم طالب على إنقاذ طفل من دهس محتّم تحت عجلات سيارة مسرعة أمام باب مدرسة ابتدائية بمحافظة بيشة في منطقة عسير جنوب غربي السعودية، لحظة انصراف التلاميذ من دوامهم.

فيما انتشر الفيديو كالنار في الهشيم على مواقع التواصل الاجتماعي، وتقاطرت الإشادات بالطفل.

وفي التفاصيل، ظهر الطالب عمر عبدالرحمن الشهراني، وهو ينقض فجأة بلمح البصر، وبمجرد أن لمح سيارة مسرعة، ليمنع طفلاً كان يركض باتجاهها.

وبسبب نباهته وفراسته، منع عمر دهساً محتماً للطفل تحت عجلات السيارة.

وفي حين أشاد الجميع بذكاء الطالب ونباهته، أنزلوا اللوم على السيارة المسرعة في محيط مدرسة تعج بالصغار، وعلى والد الطفل أيضا الذي ترك صغيره يتبختر في الشارع وسط خطر السيارات المسرعة.

من جهتها، كرمت إدارة المدرسة الطالب عبدالرحمن على موقفه الشجاع، وقدمت له شهادة شكر وتقدير للدور البطولي الذي قام به.